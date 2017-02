Scoreboard Roundup — 2/8/17

By Carmen Cox

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

San Antonio 111, Philadelphia 103

Cleveland 132, Indiana 117

Detroit 121, LA Lakers 102

Atlanta 117, Denver 106

Washington 114, Brooklyn 110 (OT)

Miami 106, Milwaukee 88

Minnesota 112, Toronto 109

Memphis 110, Phoenix 91

Utah 127, New Orleans 94

LA Clippers 119, NY Knicks 115

Sacramento 108, Boston 92

Golden State 123, Chicago 92



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Chicago 4, Minnesota 3 (OT)



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(6) Baylor 72, Oklahoma St. 69

(9) Arizona 74, Stanford 67

(11) Cincinnati 60, UCF 50

(13) West Virginia 61, Oklahoma 50

(14) Florida St. 95, NC State 71

(24) Xavier 72, DePaul 61

