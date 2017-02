Scoreboard Roundup — 2/7/17

By Carmen Cox

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 111, Brooklyn 107

Houston 128, Orlando 104

Portland 114, Dallas 113



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Calgary 3, Pittsburgh 2 (SO)

Washington 5, Carolina 0

NY Rangers 4, Anaheim 1

Buffalo 5, San Jose 4 (OT)

St. Louis 6, Ottawa 0

Toronto 3, Dallas 1

Columbus 3, Detroit 2 (OT)

Tampa Bay 5, LA Kings 0

Minnesota 4, Winnipeg 2

Nashville 4, Vancouver 2

Colorado 4, Montreal 0



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(2) Villanova 75, Georgetown 64

(15) Kentucky 92, LSU 85

(17) Florida 72, Georgia 60

Alabama 90, (19) South Carolina 86 (4OT)

Penn St. 70, (21) Maryland 64

(22) Butler 68, Marquette 65

