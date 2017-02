Scoreboard Roundup — 2/4/17

By Michelle Boncardo

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 105 New Orleans 91

Atlanta 113 Orlando 86

Indiana 105 Detroit 84

Miami 125 Philadelphia 102

Cleveland 111 N-Y Knicks 104

Memphis 107 Minnesota 99

San Antonio 121 Denver 97

Milwaukee 137 Phoenix 112

Utah 105 Charlotte 98

OT Sacramento 109 Golden State 106

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

OT L.A. Kings 1 Philadelphia 0

Washington 3 Montreal 2

Colorado 5 Winnipeg 2

Toronto 6 Boston 5

SO Tampa Bay 3 Anaheim 2

New Jersey 5 Columbus 1

OT Carolina 5 N-Y Islanders 4

Buffalo 4 Ottawa 0

Chicago 5 Dallas 3

Detroit 1 Nashville 0

Pittsburgh 4 St. Louis 1

Minnesota 6 Vancouver 3

SO Arizona 3 San Jose 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Gonzaga 90 Santa Clara 55

Kansas St. 56 (2) Baylor 54

OT Iowa St. 92 (3) Kansas 89

(4) Villanova 92 St. John’s 79

(13) Oregon 85 (5) Arizona 58

(6) Louisville 90 Boston College 67

Oklahoma St. 82 (7) West Virginia 75

(24) Florida 88 (8) Kentucky 66

Syracuse 66 (9) Virginia 62

(11) UCLA 107 Washington 66

(14) Cincinnati 82 UConn 68

(23) Purdue 73 (17) Maryland 72

(18) Saint Mary’s (Cal) 71 San Diego 27

(19) South Carolina 77 Georgia 75

(21) Duke 72 Pittsburgh 64

Xavier 82 (22) Creighton 80

