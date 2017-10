Scoreboard roundup -- 10/14/17

By SL

AMERICAN LEAGUE

Houston 2, N.Y. Yankees 1

NATIONAL LEAGUE

L.A. Dodgers 5, Chicago Cubs 2

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 8, Washington 2

Pittsburgh 4, Florida 3

Tampa Bay 2, St. Louis 1

Winnipeg 2, Carolina 1

OT Toronto 4, Montreal 3

New Jersey 3, N.Y. Rangers 2

Dallas 3, Colorado 1

OT Columbus 5, Minnesota 4

OT Chicago 2, Nashville 1

Boston 6, Arizona 2

Calgary 5, Vancouver 2

Ottawa 6, Edmonton 1

N.Y. Islanders 3, San Jose 1

L.A. Kings 4, Buffalo 2

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL

(1) Alabama 41, Arkansas 9

(4) Georgia 53, Missouri 28

Arizona St. 13, (5) Washington 7

(6) TCU 26, Kansas St. 6

(7) Wisconsin 17, Purdue 9

(9) Ohio St. 56, Nebraska 14

LSU 27, (10) Auburn 23

(11) Miami 25, Georgia Tech 24

(12) Oklahoma 29, Texas 24

(13) Southern Cal 28, Utah 27

(14) Oklahoma St. 59, Baylor 16

OT (17) Michigan 27, Indiana 20

(18) South Florida 33, Cincinnati 3

Boise St. 31, (19) San Diego St. 14

(20) NC State 35, Pittsburgh 17

(21) Michigan St. 30, Minnesota 27

(22) UCF 63, East Carolina 21

(23) Stanford 49, Oregon 7

West Virginia 46, (24) Texas Tech 35

Memphis 30, (25) Navy 27

